Autarca de Felgueiras sai à rua para apelar ao recolhimento

O Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras saiu à rua esta sexta-feira para apelar às pessoas que fiquem em casa. Acompanhado de cerca de 50 elementos efetivos da Polícia Municipal, da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, Nuno Fonseca participou numa operação stop, que decorreu em pontos fulcrais dos centros urbanos de Felgueiras, Lixa e Barrosas.

O objetivo da ação de sensibilização e fiscalização foi questionar os automobilistas acerca da necessidade da sua deslocação e apelar a todos para que permaneçam em casa e só saiam para o estritamente necessário. "Estamos a tomar as medidas necessárias para conseguir combater ainda mais a propagação deste flagelo", afirmou Nuno Fonseca, justificando esta ação com o facto de haver pessoas que ainda não estão a acatar as recomendações feitas pela Direção Geral de Saúde.

Num concelho onde existem mais de vinte mil pessoas a laborar na indústria do calçado, o autarca felgueirense alertou para as dificuldades que sentem aqueles que têm que ir trabalhar e apela para que os outros, que não tenham que andar na rua, recolham às suas casas, "dando um exemplo ao país".

"Com esta ação, queremos dotar a população de mais informação e a prepará-la para que esta assuma a autoproteção. Queremos ainda que todos os felgueirenses se sintam envolvidos e se assumam como parte integrante da estrutura que responde à emergência", frisou.

Com 26 casos confirmados no concelho, número que quase duplicou nos últimos dez dias, Nuno Fonseca garantiu que vai continuar a sensibilizar as pessoas para que o cenário não se torne mais dramático. "Esta ação vai ser alargada e intensificada durante o fim de semana", garantiu.

"Apesar de os felgueirenses estarem a ter um comportamento exemplar, entendemos que, nesta fase de mitigação é fundamental alargar as medidas e apelar a todos para que se mantenham em suas casas de forma a minimizar a propagação desta pandemia. Estamos a dar o nosso contributo, dando aqui um sinal de que apesar de ter iniciado aqui a Covid-19, estamos aqui para dar o exemplo ao país", rematou o autarca.