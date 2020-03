Bispo do Porto suspende missas e atividades paroquiais em Felgueiras

JN/Agências Ontem às 22:34 Facebook

O bispo do Porto, Manuel Linda, suspendeu esta terça-feira a celebração de missas e de outras atividades paroquiais comunitárias no concelho de Felgueiras, devido à epidemia de Covid-19.

Uma nota publicada na página na internet da Diocese do Porto, assinada por Manuel Linda, explica que a medida foi tomada após uma reunião realizada esta terça-feira, na qual o clero de Felgueiras pediu a "suspensão das celebrações e outras atividades paroquiais comunitárias, em linha com o recomendado pelas autoridades para a não difusão do coronavírus".

"Atendendo às razões invocadas, para bem do povo de Deus da Vigararia de Felgueiras, concedo autorização para a suspensão de todas as atividades comunitárias", como litúrgicas, devocionais ou catequético-formativas, "com exceção de sacramentos muito urgentes e de funerais", refere a nota, adiantando que, "nestes casos, participarão o menor número de pessoas".

Esta autorização é concedida "por tempo indeterminado, de acordo com a evolução da situação e em sintonia com as orientações que venham a ser emanadas pelas autoridades civis", acrescenta.

Na segunda-feira, o bispo do Porto já tinha emitido uma nota em que reforçava as indicações aos padres da diocese, face ao facto de a maioria dos infetados com o novo coronavírus serem originários da região.

Manuel Linda, embora "ressaltando sempre que é às estruturas de saúde" a quem compete fornecer indicações à população, compilou um conjunto de orientações dirigidas aos agentes pastorais, "regras provisórias, sujeitas a serem modificadas pelas circunstâncias, pois são apenas fruto do bom senso", mas que pede para serem "levadas muito a sério".

"Além de medidas reforçadas de higiene, use-se a comunhão na mão e evite-se o gesto da paz, o uso da água nas pias de água benta e beijos ou outros gestos de contacto físico com imagens", escreveu, na segunda-feira, o prelado do Porto, acrescentando que "tomadas estas precauções, as celebrações litúrgicas, mormente a Missa, sacramentos e funerais, para já, decorrerão na forma habitual".