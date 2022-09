Choque frontal mata homem de 25 anos em Felgueiras

Um homem com cerca de 25 anos morreu, na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras de mercadorias, ocorrida na manhã desta terça-feira, na Rua Nicolau Coelho, em Sendim, Felgueiras

Os Bombeiros Voluntários de Felgueiras estiveram no local a assistir as vítimas, tendo encontrado o ferido com maior gravidade, um homem com cerca de 25 anos, em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação, não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Do acidente resultaram mais dois feridos ligeiros.