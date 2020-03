Canceladas consultas de utentes de Lousada e Felgueiras nos hospitais do Tâmega e Sousa

Fernanda Pinto Hoje às 01:17 Facebook

As consultas e os exames dos utentes dos concelhos de Lousada e Felgueiras "estão cancelados e serão agendados oportunamente" no âmbito do combate à propagação do Covid-19, diz o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

Durante esta segunda-feira, os doentes que se dirigiram ao Hospital Padre Américo, em Penafiel, com consulta marcada tiveram um segurança a perguntar a sua proveniência, sabe o JN. Aos que eram de Lousada ou Felgueiras não era dada permissão para entrar e eram conduzidos a um sítio restrito onde lhes eram prestadas informações. Muitos reclamaram por não terem sido avisados com antecedência.

"Cientes do transtorno que esta medida possa causar, apelamos à compreensão e colaboração de todos na divulgação positiva e construtiva desta medida, a bem de todos", refere o centro hospitalar que, desde ontem, à semelhança dos outros hospitais do norte do país suspendeu as visitas.

O CHTS revelou esta segunda-feira que como medida de proteção de doentes e profissionais passa a estar em vigor no serviço de urgência também a restrição do acompanhamento de doentes.

Os acompanhantes podem permanecer no serviço e vão obtendo informações através do telemóvel.