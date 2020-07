Criança de 10 anos ferida com gravidade num despiste de carro em Felgueiras

Mónica Ferreira Hoje às 17:53 Facebook

Uma criança de 10 anos ficou ferida com gravidade, na sequência de um acidente de viação ocorrido na tarde deste domingo, na Estrada Nacional 15, em Vila Cova da Lixa, concelho de Felgueiras.

O acidente deu-se quando o carro, onde seguia um casal e o filho de dez anos, entrou em despiste, embatendo violentamente contra um muro.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários da Lixa, a criança ficou ferida com gravidade, tendo sofrido um traumatismo cranioencefálico. Foi assistida pelos bombeiros e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João, no Porto, e transferida para a unidade hospitalar portuense.

Os pais sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.