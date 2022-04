Doçaria de oito países no Festival do Pão de Ló de Felgueiras. Ucrânia também está presente

Evento termina no domingo e conta com 40 expositores portugueses e estrangeiros.

A Praça Dr. Machado de Matos acolhe, até domingo, o Festival do Pão de Ló, Mostra Internacional de Doces Tradicionais de Felgueiras. Trata-se do regresso do evento, depois de um interregno provocado pela pandemia.

A iniciativa tem como estrela o pão de ló de Margaride, o ex-líbris do concelho, mas conta ainda com dez diferentes receitas de pão de ló nacional, assim como a doçaria de mais oito países representados (além de Portugal, Angola, Argentina, Brasil, Índia, França, Polónia e Venezuela), num total de 40 expositores.

Este ano também há um espaço onde estão a ser apresentados alguns doces típicos da Ucrânia, mostrando a cultura e tradições do país. Um apoio à integração, diz o Município de Felgueiras. "Pretende-se mostrar à comunidade portuguesa e ao mundo o poder empreendedor dos ucranianos e fazer com que sintam que há uma oportunidade de negócio, de ajuda efetiva ao povo vem para Portugal", refere a Autarquia.

Este domingo, o festival abre ao público às 10 horas. Durante a manhã há um espetáculo do Avô Cantigas, dedicado às crianças, e à tarde atua a Banda de Música de Felgueiras. O evento encerra com um concerto, "Requiem de Mozart".