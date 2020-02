Em Felgueiras respira-se de alívio após resultados negativos do coronavírus

Mónica Ferreira Hoje às 11:56 Facebook

Um cidadão italiano foi internado esta sexta-feira à noite por suspeito de estar infetado com o coronavírus. Este sábado de manhã, o resultado negativo descansou a população em Felgueiras.

Foi uma noite de sobressalto para os responsáveis da Armipex, uma fábrica de calçado em Felgueiras e para os 90 funcionários da empresa, depois de na tarde desta sexta-feira um cidadão italiano de 62 anos que presta serviços de robótica a empresas, ter sido hospitalizado, com suspeitas de ser portador do coronavírus. Mas na manhã deste sábado todos respiraram de alívio, quando os resultados das análises realizadas ao homem, que foi internado no Hospital de S. João, no Porto, deram negativo.

"Foi um alívio. Foi uma noite complicada, mas agora está tudo bem", afirmou José Martins, genro do proprietário da Armipex, que esta noite, juntamente com a filha de sete anos, dormiu separado da mulher, que esteve na empresa, em contacto com o cidadão italiano.

Reconhecendo ter sido uma situação complicada, José Martins afirmou ao JN que ficou preocupado, "mas sem alarmismo", após conhecer a rotina dos últimos dias do técnico de uma empresa de robótica italiana. "Ele esteve dois dias numa empresa do Porto e disse que esteve sujeito a diferenças de temperatura. Tomamos as precauções que tínhamos de tomar relativamente aos funcionários e pessoas que estavam na empresa, mas sempre acreditei que o resultado ia ser negativo, pois ele tinha sintomas de uma gripe normal".

O cidadão italiano chegou à empresa felgueirense na manhã desta sexta-feira, depois de ter estado dois dias numa empresa de Vila do Conde. O homem tinha regressado da China no passado dia 22 de janeiro e tinha estado em Itália, antes de se deslocar para Portugal.

Na Armitex, o homem sentiu-se mal e foi levado pelos responsáveis da empresa a uma clínica privada. Voltou à fábrica e foi isolado, após a empresa contactar a Linha Saúde 24. O italiano foi depois isolado numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, onde esteve cerca de cinco horas até chegar uma equipa especializada do INEM que o transportou para o Hospital de S. João, no Porto, onde ficou isolado, até à chegada dos resultados das análises, que foram negativas.

Perante o cenário, a Armitex distribuiu máscaras a todos os funcionários e isolou aqueles que apresentavam maior risco. Ao início da noite, o INEM disse que fossem para casa tomar banho e que lavassem a roupa.