O despiste de um carro fez um ferido grave, esta quarta-feira de tarde, em Macieira da Lixa, em Felgueiras. A vítima foi encaminhada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Lixa, as equipas da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa e da ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Amarante, assim como a GNR.