Homem de 41 anos encontrado morto em apartamento em Felgueiras

Um homem de 41 anos foi encontrado sem vida, ao início da noite de segunda-feira, no interior do apartamento, na Avenida Ribeiro de Magalhães, no centro da cidade de Felgueiras.

Foi uma vizinha que, notando a ausência de vários dias do homem, alertou as autoridades.

Bombeiros e GNR deslocaram-se para o local para proceder ao arrombamento da porta, mas tiveram que recorrer a uma autoescada para entrar por uma janela. No interior, encontraram o homem já morto, ao que tudo indica por causas naturais.

O corpo foi removido e transportado para o Instituto de Medicina Legal de Guimarães.