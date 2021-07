Homem de 56 anos encontrado morto pela mulher em casa na Lixa

Mónica Ferreira Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 56 anos foi encontrado pela mulher, sem vida, na sua habitação, na manhã deste domingo, na freguesia de Borba de Godim, na Lixa, Felgueiras.

Ao que o JN apurou, o homem foi encontrado caído na sala, por volta das 13 horas. A mulher, que tinha saído de casa cerca das 9 horas para ir à missa, deparou-se com o marido caído no chão da sala, com sangue na boca. Havia ainda uma marca de sangue na parede, o que levou a GNR da Lixa a acionar a Polícia Judiciária para investigar o caso.

A vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários da Lixa e por uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas o óbito foi declarado no local e o corpo transportado para o Instituto de Medicina Legal.

Para o local, foi ainda mobilizada uma equipa da Unidade de Intervenção Psicológica do INEM para prestar apoio à esposa, que vivia há cerca de um ano na freguesia com a vítima e dois filhos bebés de um ano.