Homem ferido com gravidade em despiste de trator em Felgueiras

Um homem de 59 anos ficou ferido com gravidade, na sequência de um acidente com um trator, ocorrido ao final da tarde desta segunda-feira, no Lugar da Fronteira, em Varziela, Felgueiras.

O alerta para o acidente foi dado às 18:42 horas. Ao que o JN apurou, o trator despistou-se, saiu do trajeto que seguia e acabou por embater nos arames de uma produção de kiwis.

Com o impacto do embate, o condutor, um homem de 59 anos, sofreu ferimentos graves no tórax. Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Felgueiras e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Fafe e transportado para o Hospital de São João, no Porto.