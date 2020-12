Homem morre carbonizado em carro elétrico que explodiu após despiste em Felgueiras

Mónica Ferreira Hoje às 22:25 Facebook

Um homem morreu, na sequência de um despiste seguido de explosão da viatura, ao início da noite desta sexta-feira, na Estrada Nacional 15, em Santão, Felgueiras.

Ao que o JN conseguiu apurou, a vítima seguia numa viatura elétrica, quando entrou em despiste, embatendo contra uma habitação e um poste de eletricidade.

Com a violência do embate, a viatura acabou por explodir e o homem morreu, carbonizado, no seu interior.

Devido ao acidente, a Estrada Nacional 15 encontra-se cortada nos dois sentidos.

No local estiveram quatro viaturas dos Bombeiros da Lixa, com oito operacionais, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e a equipa da Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante.