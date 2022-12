Idoso morre ao cortar artéria com rebarbadora em Felgueiras

Um homem de 78 anos morreu, ao final da manhã desta quarta-feira, na sua casa, em Felgueiras, depois de ter cortado a artéria femoral com uma rebarbadora.

Ao que o JN apurou, o idoso estaria em casa, no Beco das Fontelas, em Penacova, no concelho de Felgueiras, a realizar alguns trabalhos de bricolage, quando, em circunstâncias não apuradas, se cortou com uma rebarbadora na zona da virilha, atingindo a artéria femoral.

A vítima ainda foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Vizela, que mobilizaram para o local dois elementos, apoiados por um veículo, e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado ainda no local.

O corpo da vítima foi depois transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Felgueiras esteve no local a tomar conta da ocorrência.