Incêndio destrói sótão de restaurante em Felgueiras

Um incêndio consumiu o sótão de um restaurante, ao fim da manhã desta quarta-feira, na freguesia de Regilde, em Felgueiras.

Ao que o JN apurou, as chamas tiveram início no sótão do estabelecimento de restauração, onde estavam armazenadas toalhas de mesa e outro material inflamável.

À chegada dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, o espaço estava totalmente tomado pelas chamas. "Conseguimos circunscrever o incêndio ao sótão e evitar que alastrasse ao andar de baixo, onde está situado o restaurante", relatou ao JN Hugo Ribeiro, 2.º comandante da corporação da cidade de Felgueiras.

Cerca de duas horas depois do início, o incêndio - que foi combatido por 11 elementos, apoiados por três viaturas - foi dado como extinto, sem provocar feridos.

No local esteve ainda uma patrulha da GNR de Felgueiras.