Incêndio destruiu antigo seminário de Felgueiras

Mónica Ferreira Hoje às 11:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio de grandes dimensões destruiu o edifício centenário que no passado serviu o Seminário de Santa Teresinha, na aldeia do Burgo, em Pombeiro, no concelho de Felgueiras.

As chamas, que deflagraram ao fim da noite de sábado, consumiram todo o edifício, desocupado há vários anos.

"À nossa chegada, o edifício estava totalmente tomado pelas chamas. A nossa preocupação primeira foi evitar que as chamas se propagassem às casas da aldeia de Burgo, o que conseguimos", afirmou ao JN Júlio Pereira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras.

As chamas foram combatidas por mais de três dezenas de operacionais dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras e da Lixa, apoiados por 11 viaturas. O incêndio foi dado como extinto já depois das cinco horas deste domingo.

No local esteve a GNR de Felgueiras, a Polícia Municipal e o edil municipal.