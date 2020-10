Incêndio em apartamento em Felgueiras deixa família desalojada

Mónica Ferreira Hoje às 17:31 Facebook

Um incêndio num apartamento em Felgueiras deixou desalojada uma família de três pessoas que será agora realojada pela Segurança Social.

O alerta para o incêndio foi dado às 14.21 horas e quando os Bombeiros Voluntários de Felgueiras chegaram ao local "o apartamento estava totalmente tomado pelas chamas", contou ao JN Júlio Pereira, comandante da corporação felgueirense.

Ao que foi possível apurar, as chamas tiveram início num aposento destinado a arrumos e rapidamente se alastraram a toda a habitação, provocando ainda estragos na fachada do prédio e em apartamentos contíguos, "devido às altas temperaturas que se verificaram no local", explicou Júlio Pereira.

O apartamento ficou sem condições de habitabilidade e os três ocupantes - um casal e uma filha maior de idade - vão ser realojados pela Segurança Social e não houve registo de feridos.

As chamas foram combatidas por nove elementos da corporação de Felgueiras, apoiados por três viaturas.

No local esteve ainda a GNR e o serviço de Proteção Civil e técnicos da Câmara Municipal de Felgueiras, que avaliaram as condições de segurança do prédio, tendo sido verificado que não havia necessidade de retirar do prédio os restantes moradores.