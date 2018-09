Colisão em Felgueiras deixa motociclista ferido com gravidade

Mónica Ferreira Hoje às 15:55 Facebook

Um motociclista de 24 anos ficou ferido com gravidade na sequência de uma colisão com uma carrinha de passageiros, ao início da tarde desta terça-feira, em Macieira da Lixa, no concelho de Felgueiras.

O acidente aconteceu no lugar de Pinhal Basto, pelas 12.30 horas.

O condutor do motociclo ficou ferido com gravidade, tendo sofrido vários traumatismos, nomeadamente ao nível dos membros superiores e inferiores.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários da Lixa e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, tendo sido posteriormente transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.