Colisão fere ciclista de 80 anos com gravidade em Felgueiras

Mónica Ferreira Hoje às 14:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um idoso de 80 anos sofreu um traumatismo cranioencefálico grave, na sequência de um acidente de viação, ao início da tarde desta quarta-feira, em Lagares, no concelho de Felgueiras.

O alerta para uma colisão entre um carro e uma bicicleta, na Rua da Indústria do Calçado, ​​​​​​foi dado às 12.25 horas. Quando os Bombeiros Voluntários de Felgueiras chegaram ao local, encontraram o octogenário, condutor da bicicleta, com um traumatismo cranioencefálico grave.

A vítima foi assistida no local e transportada para o Hospital de São João, no Porto, acompanhada pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

A condutora da viatura ligeira, uma mulher de 26 anos, sofreu ferimentos leves e foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local do acidente estiveram veículos e seis elementos da corporação felgueirense e a GNR de Felgueiras.