Colisão frontal em Felgueiras: um condutor morreu e o outro fugiu

Um homem, com cerca de 60 anos, morreu na sequência de uma colisão frontal entre duas viaturas, ao fim da noite de sábado, em Margaride, Felgueiras. O condutor da outra viatura envolvida no acidente fugiu.

O acidente aconteceu cerca das 23 horas, na estrada que liga Santa Quitéria ao centro de Felgueiras. O sexagenário, residente em Pombeiro, Felgueiras, seguia num Volkswagen Golf em direção ao centro da cidade, quando um Mini, que seguia em sentido contrário e efetuava uma ultrapassagem, embateu frontalmente contra a viatura que conduzia.

Com a violência do embate, o carro conduzido pelo sexagenário capotou, deixando-o encarcerado e ferido com gravidade.

"À nossa chegada a vítima estava encarcerada. Procedemos ao seu desencarceramento mas entrou depois em paragem cardiorrespiratória. Conseguimos recuperá-la e estabilizá-la", afirmou ao JN Sérgio Lemos, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras.

O homem foi transportado para o Hospital de Guimarães, com acompanhamento da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu já depois de ter dado entrada naquela unidade hospitalar.

O condutor do Mini fugiu a pé do local, após o acidente. Deixou para trás um jovem de 20 anos, que seguia no lugar do pendura e que sofreu ferimentos ligeiros.

No local, além da GNR, esteve uma equipa do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV).