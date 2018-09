Condutor despista-se em fuga após atropelar casal em Felgueiras

Mónica Ferreira Ontem às 23:08 Facebook

Twitter

Um casal com cerca de 50 anos ficou ferido com gravidade, depois de ter sido atropelado por um carro em Refontoura, Felgueiras, esta segunda-feira à noite. Depois do acidente, o veículo encetou uma fuga, mas o condutor acabou por se despistar cerca de um quilómetro depois.

Os dois elementos do casal ficaram feridos com gravidade e foram transportados para o Hospital de Penafiel. A mulher sofreu um traumatismo craniano e múltiplas fraturas, enquanto o homem terá sofrido ferimento na coluna. No local, estiveram os Bombeiros de Felgueiras, a VMER do Vale do Sousa e a SIV de Fafe.

O condutor do carro que atropelou o casal e fugiu sofreu ferimentos ligeiros, segundo apurou o JN.