Dois menores de 17 anos desaparecidos há três dias de Felgueiras

Dois jovens de 17 anos estão desaparecidos de Felgueiras, desde segunda-feira, dia 7 de janeiro. Érica Pinto e António Alves eram ex-namorados e há três dias que estão incontactáveis. As autoridades suspeitam que estejam juntos.

Érica Pinto é natural de Amarante, mas está institucionalizada no lar Viana, em Felgueiras. Na segunda-feira, terá saído do lar para ir para a escola, mas desde sexta-feira que não ia às aulas. O jovem, António Alves, desapareceu na mesma altura, tendo, contudo, falado com a família na noite desse mesmo dia.

Os dois jovens estão a ser procurados pela GNR de Felgueiras que, no dia do desaparecimento teve informação de que estariam numa casa abandonada em Felgueiras. Mas quando chegaram ao local, não havia sinais dos menores.

As autoridades continuam a seguir pistas para descobrir o seu paradeiro dos menores, não tendo indícios de que estes possam estar em perigo.