Um homem com cerca de 70 anos morreu num acidente de viação, ao início da tarde deste sábado, na estrada que liga as freguesias de Vila Cova da Lixa e Airães, no concelho de Felgueiras.

O acidente aconteceu quando o carro conduzido pelo homem entrou em despiste, embatendo violentamente contra um muro.

À chegada dos Bombeiros Voluntários da Lixa, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras realizadas pela SIV de Amarante e VMER de Guimarães, o óbito foi declarado no local.