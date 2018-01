Homens armados entram em café e apontam arma ao dono

Roberto Bessa Moreira Hoje às 22:12 Facebook

Dois homens encapuzados e armados assaltaram o Café Dino, situado em Varziela, Felgueiras, no domingo à noite, pelas 23.30 horas.

Os ladrões invadiram o estabelecimento quando este estava prestes a encerrar e obrigaram o proprietário a dar-lhes os cerca de cem euros que se encontravam na máquina registadora.

O dono do café estava sozinho a terminar as limpezas e a fazer as contas do dia para, de seguida, fechar o estabelecimento. Foi então que dois homens - disfarçados com passa-montanhas (gorros que tapam toda a cara) - entraram no local e apontaram um revólver ao proprietário.

Posteriormente, obrigaram-no a dar-lhes todo o dinheiro que estava guardado na caixa registadora e, já na posse de cerca de cem euros, apoderaram-se também de três garrafas de whisky e do computador portátil.

Quando se dirigiam para a saída, e sempre apontando a arma ao dono do café, os indivíduos furtaram os maços de cigarros à venda no local e tentaram ainda arrombar a máquina de venda de tabaco, mas sem sucesso. Puseram-se em fuga de seguida.

A GNR tomou conta da ocorrência e ainda procura os autores do assalto.