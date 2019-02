Morreu bebé ferido em acidente no Marco de Canaveses há 12 dias

António Orlando Hoje às 11:00 Facebook

O bebé de oito meses de Felgueiras que ficou gravemente ferido num acidente na variante à EN211, em Constance, no Marco de Canaveses, no dia 19 de janeiro, morreu, quinta-feira, no Hospital de S. João.

O menino, Gabriel Costa Pereira, chegou a estar em paragem cardiorrespiratória no local do acidente, mas foi reanimado pela emergência médica e levado para o Hospital de S. João, no Porto, onde permaneceu nos cuidados intensivos durante 12 dias, acabando por não resistir às sequelas.

O funeral do pequeno Gabriel realiza-se amanhã, sábado, às 15 horas na igreja de Jugueiros. A família pede a quem a honrar com a sua presença use roupas de cor clara, em homenagem ao menino.

Do acidente que envolveu duas viaturas registaram-se mais três feridos, entre eles os pais do bebé.

A família, emigrada na Suíça, é natural de Jugueiros, Felgueiras e estaria de visita a um amigo nas proximidades. Tinham regresso marcado para terras helvéticas no dia a seguir ao acidente.