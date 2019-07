Operário queimado com gravidade em explosão em Felgueiras

Mónica Ferreira Hoje às 16:14 Facebook

Um homem com cerca de 60 anos, funcionário da empresa Sotubo, sofreu queimaduras graves na cara e peito, na sequência de uma explosão de um bidão, na manhã desta sexta-feira, em Revinhade, Felgueiras.

Ao que o JN apurou, o homem, funcionário da Sotubo, Moveis Metálicos, SA, empresa instalada na Zona Industrial daquela freguesia felgueirense, estaria a fazer um corte num bidão quando este explodiu, provocando-lhe queimaduras graves na cara e no peito.

O homem foi assistido no local pelos Bombeiros de Felgueiras e pelas equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e do Suporte Imediato de Vida (SIV) de Fafe e transportado pelo helicóptero do INEM para a unidade de queimados do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.

Do local do acidente, a vítima foi levada para Vila Real, com acompanhamento dos Bombeiros e da SIV, onde aterrou o helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiros. Daqui seguiu para o Hospital de Coimbra. Estava previsto que este aterrasse na Zona Desportiva de Felgueiras, o que não aconteceu devido à falta de condições climatéricas que permitissem a sua aterragem em segurança.