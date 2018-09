Meia-hora de chuva intensa causou estragos em Felgueiras

Roberto Bessa Moreira 01 Junho 2018 às 20:25 Facebook

As ruas da parte mais baixa da cidade de Felgueiras ficaram inundadas, esta sexta-feira, devido à forte precipitação que, durante cerca de 30 minutos, se fez sentir naquela localidade.

A intensa chuva, acompanhada de trovoada, causou estragos na casa das máquinas da piscina municipal, alagou casas e lojas e deixou carros imobilizados e parcialmente cobertos de água.

Ao JN, o comandante dos Bombeiros de Felgueiras, Júlio Pereira, explica que a chuva começou por volta das 15.30 horas, mas logo com uma intensidade que deixou, minutos depois, muitas ruas intransitáveis. "Choveu durante 20, 30 minutos, mas com uma intensidade tal que as sarjetas deixaram de ter capacidade para absorver toda a água", refere.

O mesmo responsável acrescenta que a água rapidamente se acumulou nalgumas artérias e provocou inundações "em duas casas e nalgumas lojas". "Também fomos chamados para retirar água da casa das máquinas da piscina municipal e para rebocar alguns carros que ficaram imobilizados em plena rua", acrescenta.

Júlio Pereira assume, ainda, que, devido às muitas solicitações, os bombeiros "não conseguiram responder a todas as emergências". Mas diz, de igual modo, que após ter terminado de chover, a situação voltou à normalidade num curto espaço de tempo.