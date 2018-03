Violento despiste em Felgueiras deixa dois jovens feridos

Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:55 Facebook

Um despiste seguido de uma colisão provocou, na madrugada deste domingo, dois feridos. O condutor do veículo apresentava ferimentos considerados graves.

O acidente aconteceu pelas 6 horas, em Lagares, Felgueiras.

Segundo o JN apurou, o carro no qual seguiam dois jovens entrou em despiste e embateu, violentamente, no muro de vedação de uma habitação. Posteriormente, o carro rodopiou e só ficou imobilizado junto à porta de um café.

Quando os Bombeiros de Felgueiras chegaram ao local encontraram dois feridos, mas um dos ocupantes da viatura recusou deslocar-se ao hospital após ter recebido assistência. Já o condutor, de 23 anos e residente na localidade próxima de Torrados, apresentava lesões consideradas graves, especialmente ao nível do tórax e da cabeça, com um traumatismo cranioencefálico. Foi encaminhado para a unidade de Penafiel do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, mas não corria risco de vida.