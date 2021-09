Jovem de 23 anos morre num despiste de mota em Felgueiras

Mónica Ferreira Ontem às 22:51 Facebook

Um jovem de 23 anos morreu, ao início da noite desta quarta-feira, num despiste de mota em Vila Cova da Lixa, concelho de Felgueiras.

Na sequência do acidente, o jovem sofreu graves lesões. Apesar de ter sido assistido no local pelos Bombeiros Voluntários da Lixa e pelas equipas de suporte imediato de vida de Guimarães e viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, não resistiu aos ferimentos.

No local esteve ainda uma Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM, que prestou apoio aos familiares da vítima.