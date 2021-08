Morreu no hospital jovem de Felgueiras que sofreu acidente de mota

Hoje às 14:56 Facebook

Um jovem de 17 anos, natural de Pombeiro de Ribavizela, Felgueiras, morreu terça-feira no Hospital de Braga, na sequência de um acidente de viação ocorrido na semana passada, em Serzedo, Guimarães.

O acidente ocorreu no passado dia 28 de julho, na EN 101, que liga Serzedo, Guimarães, a Felgueiras. Albano Guimarães sofreu ferimentos graves na sequência da colisão da mota em que seguia com um automóvel.

No dia do acidente, o jovem foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Felgueiras e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Guimarães e transportado em estado grave para o Hospital de Braga, onde este internado em coma.

Albano Guimarães não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu esta terça-feira no hospital.