Morreu primeiro sacerdote da diocese do Porto com covid-19

O bispo do Porto anunciou esta manhã que morreu o primeiro sacerdote da diocese do Porto com covid-19. O padre Manuel Horácio Alves Gomes, 83 anos, era pároco de Lagares, Pombeiro e Vila Fria, em Felgueiras.

Apelando a "orações perlo padre Manuel Horácio Alves Gomes", D. Manuel Linda conta que o sacerdote pertencia à Congregação da Missão (Vicentinos) e era natural de Cucujães, Oliveira de Azeméis, onde nasceu em 1937. Trabalhou como missionário em Moçambique e especializou-se em Sociologia, nos EUA.

Em Portugal, trabalhou na diocese de Portalegre-Castelo Branco e na diocese do Porto, onde veio a falecer, numa das zonas mais afetadas pela atual pandemia.