Motociclista e condutor que o ajudava após despiste atropelados por carro

Dois homens, de 45 e de cerca de 60 anos, ficaram feridos na sequência de um despiste, seguido de atropelamento, ocorrido na manhã desta sexta-feira, em Penacova, no concelho de Felgueiras.

O incidente começou com o despiste de um motociclo, conduzido por um homem de 45 anos, na Rua do Seixo, na freguesia de Penacova.

Um condutor que passava no local parou a sua viatura para ir auxiliar o motociclista, mas ambos acabaram por ser atropelados por uma outra viatura.

Na sequência do atropelamento, o condutor do motociclo ficou ferido com gravidade e o automobilista que o tentara ajudar sofreu ferimentos leves.

As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Felgueiras e por elementos da equipa de suporte imediato de vida de Fafe e da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães. Foram depois transportadas para o Hospital de Guimarães.

A GNR de Felgueiras esteve no local do acidente a tomar conta da ocorrência.