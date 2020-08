Octogenário morre em acidente com trator em Felgueiras

Mónica Ferreira Hoje às 11:18 Facebook

Um homem de 82 anos morreu, na manhã desta segunda-feira, na sequência de um acidente com um trator, em Idães, no concelho de Felgueiras.

Ao que foi possível apurar, o acidente aconteceu quando o octogenário trabalhava no quintal da habitação. Numa berma, o veículo agrícola resvalou, tendo projetado a vítima para o exterior.

"À nossa chegada, a vítima estava no caminho, em paragem cardiorrespiratória", contou ao JN Sérgio Lemos, comandante adjunto dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, acrescentando que foram iniciadas as manobras de reanimação, mas não foi possível reverter o quadro. O óbito foi declarado no local.

No acidente esteve ainda uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa e a GNR de Felgueiras.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Guimarães.