"Preocupante transmissão comunitária": 944 novos casos em Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras

Nos últimos sete dias, foram registados 944 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira.

Segundo as autoridades de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Tâmega III - Vale do Sousa Norte (que abrange estes três concelhos), num comunicado urgente dirigido à população, houve mais 155 infetados em Felgueiras, 229 em Lousada, e 560 em Paços de Ferreira.

O crescimento exponencial de casos positivos deve-se a uma "preocupante transmissão comunitária ativa".

No documento, o ACeS desaconselha a realização de eventos, encontros de natureza religiosa, associativa, empresarial, desportiva, entre outros, que possam levar à aglomeração de um grande número de pessoas, assim como a realização de festas/almoços/jantares de família e/ou amigos e comemorações como casamentos, batizados ou comunhões, entre outras.

Já nos restaurantes, cafés e outras zonas de refeição abertas ao público, as autoridades de saúde apelam a que os clientes retirem a máscara apenas na altura em que estão efetivamente a tomar a refeição e a que seja cumprida a lotação máxima de cinco pessoas por mesa definida.

"Nas instituições/empresas e outros locais de trabalho deve ser reforçado o uso obrigatório de máscara por todos e o distanciamento, bem como sempre que possível dar primazia ao teletrabalho e ao desfasamento de horários; na prática de desporto apenas deverá ser retirada a máscara aquando da realização do exercício físico e evitar o uso dos balneários; e nas instituições de saúde e de apoio a grupos sociais vulneráveis, como lares e centros de dia, deve ser reforçado o uso de equipamento de proteção individual de nível mais avançado pelos profissionais", acrescenta o documento.

O AceS pede ainda à população que esteja atenta a possíveis sintomas ligados à covid-19, como tosse, febre, dificuldade respiratória, dor de garganta, dor de cabeça, dores no corpo, perda de olfato ou perda de paladar. E que, caso os tenha, "evite sair de casa" e contacte as autoridades de saúde locais.

O último relatório da Direção-Geral de Saúde, que apresentava dados por concelho desde o início da pandemia, na passada segunda-feira, atribuía 634 a Felgueiras, 660 a Lousada e 738 a Paços de Ferreira.