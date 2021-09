Raspadinha milionária de 288 mil euros saiu na Casa Campião na Lixa

Mónica Ferreira Hoje às 17:00 Facebook

A Casa Campião, no centro da cidade da Lixa, concelho de Felgueiras, vendeu nesta quarta-feira uma raspadinha milionária. O feliz contemplado, cliente habitual da livraria, investiu cinco euros e ganhou um prémio de dois mil euros por mês durante 12 anos, num total de 288 mil euros.

"Estou muito feliz, pois foi a primeira vez que dei um prémio tão grande", contou ao JN Carla Sousa, gerente da livraria, um negócio nas mãos da sua família há mais de 30 anos.

No passado mês de junho, na livraria propriedade de José Teixeira e agora gerida pela filha, foi vendida uma raspadinha que deu 500 euros por mês durante cinco anos. "Para agora temos sido um lugar de sorte", salientou Carla Sousa, acrescentando que "é bom para as pessoas que ganham, mas também é bom para o negócio".

Depois de atribuída a raspadinha milionária, Carla Sousa afixou um cartaz com a boa nova na porta do estabelecimento e no balcão. "As pessoas ficam contentes por ter sido uma loja da terra a dar um prémio tão bom", concluiu.