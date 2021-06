Trabalhador de 20 anos fica com mão presa em máquina de calçado em Felgueiras

Mónica Ferreira Hoje às 10:10 Facebook

Um jovem de 20 anos ficou com uma mão presa numa máquina, na manhã desta terça-feira, numa empresa de fabrico de solas para calçado, em Sendim, no concelho de Felgueiras.

O acidente aconteceu às 8 horas da manhã desta terça-feira, quando o trabalhador ficou com a mão presa numa máquina que operava. Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Felgueiras e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Guimarães e transportado para o Hospital de São João, no Porto.

Na sequência do acidente, o trabalhador teve dois dedos amputados, tendo ficado com mais dois esmagados.

No local esteve ainda a GNR de Felgueiras e a Autoridade para as Condições de Trabalho.