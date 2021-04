R.N.C. Hoje às 08:20 Facebook

Um despiste de veículo ligeiro de passageiros fez um ferido leve, esta quinta-feira de manhã, em Gondomar.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, a via está parcialmente obstruída no sentido Gondomar-Porto, junto ao Pavilhão Multiusos de Gondomar. O alerta foi dado às 7.49 horas.

O ferido está a ser assistido, mas sem grande gravidade, apesar do grande aparato. No local estão os Bombeiros de Gondomar e a PSP.