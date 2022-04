Acusa funcionário de escola de agredir filho autista

Lara Torrado Hoje às 18:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A mãe de um aluno de 11 anos da Escola Básica Júlio Dinis, em Gondomar, acusa um funcionário de agredir o filho, que é autista. E garante ter apresentado queixa na escola e na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Contactado pelo JN, o Ministério da Educação confirmou que a escola abriu um processo de inquérito para averiguar os factos. O estabelecimento de ensino, também contactado pelo JN, não falou.

Francisco foi diagnosticado com autismo aos seis anos. A mãe, Maria Moreira, diz que desde essa altura tem sido vítima de bullying por parte de colegas na escola. Há cerca de dois meses, Maria apercebeu-se de hematomas no corpo do filho. Perguntou-lhe o que tinha acontecido e o rapaz disse que tinham sido causados por um funcionário.

De acordo com a mãe, na sequência de uma briga entre o filho e outro aluno, o auxiliar imobilizou Francisco, deitando-o ao chão e prendendo-lhe as mãos atrás das costas. Uma ação que terá causado os hematomas no rapaz, que apesar de ter 11 anos pesa 94 quilos.