Águas de Gondomar desinfeta espaços com esterilizador de ozono

Com uma taxa de eliminação de vírus na ordem dos 99,22%, um esterilizador de ozono é o novo equipamento portátil da Águas de Gondomar para desinfetar a sede do edifício e os carros de serviço. De acordo com a empresa, "o efeito esterilizante do ozono é entre 300 a 600 vezes maior do que a dos desinfetantes com cloro". Além da eficiência e da portabilidade, esta é também uma forma de proceder à desinfeção dos espaços num curto espaço de tempo.

"Para além de aplicar um exigente plano de contingência, a Águas de Gondomar decidiu ir mais além com a aquisição deste equipamento complementar de proteção, de modo a que esta fase tão crítica decorra dentro dos mais altos padrões de segurança. O nosso papel é também o de contribuir para evitar a propagação deste vírus que impiedosamente tem roubado tantas vidas em Portugal e no mundo", conclui Jaime Martins, diretor-geral da empresa.