Alunos de Gondomar experimentam dificuldades alheias

A Câmara de Gondomar pôs em marcha um projeto que visa alertar a comunidade escolar para as necessidades especiais. De olhos vendados, ouvidos tapados ou em cadeiras de rodas, foram várias as crianças que, nesta quarta-feira, aprenderam a lidar com a diferença.

A pergunta que se faz é: "E se fosse comigo?" Nem todos ouvem, nem todos veem, nem todos caminham, nem todos conseguem apertar os botões de uma camisa. Por este país fora, há muitas crianças que, no seu dia a dia, enfrentam as mais variadas barreiras. Com o objetivo de alertar para essas dificuldades, a Câmara de Gondomar lançou um projeto em que os alunos experimentam desafios e obstáculos, num jogo que os prepara para aceitar a diferença.

Na Escola Básica n.º 1 de Gondomar, a palavra "inclusão" já não era uma novidade. Agora, os alunos do 1.º ciclo também sabem como é difícil andar de muletas, caminhar com os olhos vendados ou perceber o que lhes é dito quando têm os ouvidos tapados. É isso que faz a iniciativa "E se fosse comigo?", dinamizada pela Câmara em parceria com a Associação do Porto de Paralisia Cerebral.