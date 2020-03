Alunos de Gondomar sem computador em casa recebem tablets

Carla Soares Hoje às 21:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Os alunos de Gondomar que não têm computador em casa vão receber tablets para ser assegurado o ensino à distância, no âmbito das restrições impostas devido à Covid-19. Serão emprestados já na próxima semana pela Câmara, que tem disponíveis 800 numa primeira fase.

A medida destina-se aos alunos dos vários graus de ensino, apenas no caso de não possuírem computador em casa. A seleção dos alunos e a distribuição dos equipamentos serão asseguradas pelos 11 agrupamentos de escola, podendo também ser disponibilizado acesso a Internet aos alunos, sempre que os agrupamentos fundamentem essa necessidade.

Instado pelo JN sobre esta medida, o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, remeteu para "o atual contexto educativo, com os alunos em casa a terem atividades educativas à distância e prevendo-se, de acordo com as palavras do primeiro-ministro, que possa vir a durar mais tempo a interrupção". Sublinhou ainda que a maioria das escolas se encontra a trabalhar em regime de ensino à distância, sendo que "a sociedade atual obriga cada vez mais ao uso de ferramentas informáticas e todos os alunos devem ter direito em equidade ao acesso à educação".

"Considerando que o Município de Gondomar vinha a dotar as escolas com equipamentos informáticos, tablets e uma plataforma interativa de conteúdos +saber, que agora não estão a ser utilizados, estão já disponíveis numa primeira fase 800 tablets" para os alunos que serão abrangidos pela medida, adiantou o autarca.

Na rede escolar pública do concelho existem cerca de 16.800 alunos.

.