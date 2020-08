Homem atingido com descarga elétrica em Gondomar está em estado grave

J.N. Hoje às 14:58 Facebook

Um homem, com cerca de 30 anos, foi transportado para o hospital de S. João, no Porto, após sofrer uma descarga elétrica no telhado de uma fábrica na zona industrial das Mimosas, em S. Pedro da Cova, Gondomar.

A vítima estaria, cerca das 12 horas, a instalar painéis solares no telhado de uma serralharia quando foi atingido por uma descarga elétrica. Terá ficado com queimaduras em 30% do corpo.

O resgate da vítima foi feito com a ajuda de cordas.

No local estiveram dez bombeiros, apoiados por quatro viaturas, INEM, GNR e elementos da Proteção Civil da Câmara de Gondomar.