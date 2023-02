Atropelamento em Gondomar causa um morto

Uma pessoa morreu atropelada ao final da tarde deste sábado na Rua Pedro Álvares Cabral, em S. Pedro da Cova, Gondomar. Fonte da GNR não consegue, para já, identificar identidade da vítima. O trânsito estará cortado.

A sirene da corporação dos Bombeiros Voluntários de S. Pedro da Cova ouviu-se no quartel por volta das 19.30 horas deste sábado. A equipa saiu para prestar socorro após um atropelamento, na Rua Pedro Álvares Cabral, em S. Pedro da Cova, Gondomar. Segundo fonte da GNR, que está no local, do acidente resultou um morto.

A mesma fonte não consegue, para já identificar a identidade da vítima. O trânsito naquela rua estará condicionado.