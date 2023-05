Trânsito na D. Miguel reposto após atropelamento mortal de idosa

JN Hoje às 10:25, atualizado às 12:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A Estrada de D. Miguel, em Gondomar, esteve cortada ao trânsito, que entretanto foi reestabelecido, devido ao atropelamento de uma mulher de 79 anos este sábado de manhã. A vítima não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o acidente envolveu um pesado e obrigou à mobilização dos Bombeiros Voluntários de S. Pedro da Cova, da GNR, da Proteção Civil Municipal e do INEM, apoiados por 11 veículos.

O atropelamento deu-se perto da Escola Primária da Bela Vista, na freguesia de Fânzeres, por volta das 9.15 horas. O acidente aconteceu perto de uma passadeira com semáforos. Ao que o JN conseguiu apurar, a idosa de 79 anos atravessou a estrada entre dois camiões, que estavam parados no semáforo vermelho, a cinco metros da passadeira. Após o sinal verde, os veículos arrancaram, o condutor não viu a vítima devido à altura do camião e acabou por atropelá-la.

PUB

O trânsito na D. Miguel já foi reposto.