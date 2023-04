Automóveis voltam a subir a Rua D. Afonso Henriques na Areosa

A rutura de um coletor de águas pluviais na Rua Heróis da Pátria está a obrigar ao desvio do trânsito automóvel pela Rua D. Afonso Henriques, na zona da Areosa, em Gondomar.

A obra de reparação, com caráter de "urgência, vai arrancar de imediato", confirmou ao JN o presidente da Câmara, Marco Martins, desconhecendo por agora quanto tempo a empreitada vai demorar. O autarca estima que poderão vir a ser gastos "largas dezenas de milhares de euros".

A fratura da tubagem aconteceu na passada segunda-feira à noite e com o feriado do 25 de abril só foi possível ao Município realizar anteontem uma inspeção de vídeo para avaliar o incidente e a possibilidade de uma reparação pontual. Todavia, dada a dimensão da rutura, a Câmara optou por uma intervenção profunda, que vai abranger a artéria desde a Circunvalação até ao mercado da Areosa.

Por agora, a preocupação de Marco Martins é encontrar um empreiteiro que "esteja disponível para iniciar a obra". A intervenção avançará por ajuste direto.

O autarca salientou ainda o facto de há cerca de quatro meses ter acontecido uma situação semelhante na Travessa de Heróis da Pátria. Aliás, "nos últimos cinco/seis anos aconteceram nove ruturas do género nesta zona", salientou, refutando a hipótese desta situação ter acontecido por consequência direta de maior circulação de veículos nesta via.

Para circular no sentido do Alto da Maia, a solução voltou agora a ser a Rua D. Afonso Henriques, o que já não acontecia desde julho de 2021, altura em que a Câmara alterou o trânsito na via, permitindo apenas o sentido descendente entre a Rua das Oliveiras e a Circunvalação.