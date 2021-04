Autorizações para hotel em Valbom consideradas nulas

Hugo Silva Hoje às 12:08 Facebook

Inspeção do Ordenamento do Território diz que decisões de CCDR-N e Câmara de Gondomar que viabilizaram a empreitada são inválidas. Projeto viola Reserva Ecológica Nacional.

A Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) considerou nulo o parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) ao hotel que começou a ser construído junto ao rio Douro, em Ribeira de Abade, Valbom, Gondomar. Por conseguinte, considerou também feridas de nulidade as deliberações da Câmara de Gondomar que aprovaram o Pedido de Informação Prévia (PIP) do projeto e o licenciamento das obras.

A investigação levada a cabo pela IGAMAOT na sequência de uma queixa apresentada por moradores concluiu que o empreendimento viola o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), pelo que todo o processo subsequente às referidas autorizações deverá ser invalidado, numa ação judicial administrativa a intentar pelo Ministério Público.