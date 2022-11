Bombeiro em lágrimas na casa nova que nasceu de uma onda solidária

Hugo sofre de esclerose múltipla. Evento da Polícia Municipal de Gondomar angariou fundos e ajudas.

A esclerose múltipla virou-lhe a vida do avesso e afastou-o da profissão que amava, mas uma onda de solidariedade, iniciada pela Polícia Municipal de Gondomar, cumpriu-lhe agora o sonho de ter uma casa adaptada às dificuldades de mobilidade, tornando-o mais autónomo e dando mais qualidade de vida à família. Com muita emoção e lágrimas à mistura, Hugo Magalhães, de 43 anos, antigo bombeiro, já instalado na habitação, em Lousada, não podia estar mais feliz.

"Sempre estive do vosso lado com muito orgulho e amor ao que fazia. Um grande obrigado por me terem ajudado a realizar este sonho. As portas de minha casa estarão sempre abertas para receber os amigos", disse, ontem, aos vários bombeiros, polícias municipais e elementos da proteção civil presentes na entrega da habitação.