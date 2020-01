Marisa Silva Hoje às 10:34 Facebook

Os bombeiros de Melres estão a combater, na manhã desta quinta-feira, um incêndio numa zona de mato, em Medas, Gondomar, provocado por uma queimada não controlada.

O fogo deflagrou por volta das 9.20 horas, na Rua do Lopes, em Gondomar. Próximo do local do incêndio existem algumas habitações que não estão ameaçadas pelas chamas.