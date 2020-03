Bombeiros e Cruz Vermelha recebem seis mil artigos de proteção em Gondomar

Carla Soares Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

As cinco corporações de bombeiros do concelho de Gondomar e a Cruz Vermelha receberam este sábado mais de seis mil artigos de proteção contra a Covid-19, como luvas, máscaras, batas e fatos. Segunda-feira, a Câmara irá igualmente entregar material às instituições particulares de solidariedade social (IPSS).

A entrega do material realizada esta tarde pela Autarquia resultou do pedido feito pelas corporações na reunião da comissão municipal de Proteção Civil. O valor do material já distribuído ascende a cerca de cinco mil euros. São batas, luvas, máscaras, fatos, toucas, óculos, proteção para as botas, desinfetante e espuma de limpeza.

Entre o material que já está disponível e o que está encomendado, a Câmara de Gondomar vai investir cerca de 240 mil euros para equipar bombeiros e IPSS. No caso destas instituições de solidariedade, que integram a rede social do concelho, a entrega apenas vai começar segunda-feira.

Pedidos chegam em força à linha de apoio

Segundo a Autarquia, a central logística para cedência de equipamento de proteção individual também irá abranger as forças de segurança. E, a partir da próxima semana, fornecerá outro tipo de apoios, nomeadamente no que toca ao abastecimento de combustível às viaturas das IPSS e das juntas que fazem o apoio direto às populações.

Entretanto, a nova linha de apoio ao munícipe criada devido à Covid-19 registou, entre as sete horas de sexta-feira e as 17 horas deste sábado, cerca de 200 contactos, a maioria relacionada com esclarecimentos sobre medidas no âmbito do plano de emergência, informação sobre serviços em Gondomar (como farmácias e supermercados), e pedidos de apoio social (isolamento, alimentação, apoio para medicação, entre outros).