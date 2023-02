Bombeiros salvaram condutor de carro que caiu a ribeira em Rio Tinto

O despiste de uma viatura, na madrugada desta sexta-feira, em Rio Tinto, Gondomar, fez com que o carro ficasse encaixado na ribeira da Castanheira. O alerta foi dado por um morador de um prédio vizinho que ouviu o estrondo.

O acidente deu-se por volta das 4 horas e não fosse um morador de um prédio ter ouvido o embate e muito provavelmente ninguém daria com o carro despistado. A viatura ficou na vertical entre muros.

De acordo com o que o JN conseguiu apurar, o socorro a cargo dos Bombeiros Voluntários da Areosa/Rio Tinto começou com quatro bombeiros a descerem até à ribeira, a sete metros de profundidade, com a ajuda de cordas.

Mais tarde, contaram com a ajuda de uma escada, para conseguirem aceder ao condutor.

Todavia, devido ao facto das portas do veículo não abrirem, o resgate à vítima acabou por ser feito pelo pára-brisas.

O homem, que estava já gelado por estar em contacto com a ribeira, acabou por ser transportado ao Hospital de Santo António, com ferimentos ligeiros.

O acidente ocorreu na Rua de Rebordãos, sentido Rio Tinto/Circunvalação.

O condutor, residente na Maia, acusou taxa de alcoolemia punível como crime.

O comandante das operações de socorro acabou por ser Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar, que nesta madrugada de sexta-feira cumpria o voluntariado na corporação.

No local estiveram também o INEM, PSP, e Polícia Municipal.