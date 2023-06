Bombeiros vão receber dois milhões para investir na frota

Câmara de Gondomar vai atribuir apoio extra às cinco corporações do concelho.

O Município de Gondomar prepara-se para entregar um apoio extraordinário de dois milhões de euros às corporações de bombeiros do concelho. A proposta é votada esta sexta-feira na reunião privada do Executivo. Foi em 1997 a última vez que a autarquia atribuiu uma verba para os bombeiros investirem na frota.

De acordo com o presidente da Câmara, Marco Martins, cada uma das cinco corporações do concelho - Areosa/Rio Tinto, Gondomar, Melres, S. Pedro da Cova e Valbom - "vai receber parcelas iguais no valor de valor de 400 mil euros para aquisição de novas viaturas ou para modernização das já existentes até oito anos com garantia".

O valor atribuído tem uma duração de dois anos, cabendo a cada corporação candidatar-se ao apoio, instruindo um pedido devidamente fundamentado.

"Vontade política"

Na proposta a que o JN teve acesso, é descrito que "as cinco corporações possuem um parque de viaturas antigo e envelhecido, com uma idade média de 26 anos, comprometendo em diversas situações a eficiência e eficácia das suas missões, bem como comprometendo a segurança dos próprios operacionais envolvidos".

No documento é ainda referido que apesar de as associações humanitárias de bombeiros voluntários virem, ao longo dos últimos anos, a solicitar à Câmara um apoio financeiro para a renovação da sua frota, "e apesar da vontade política, apenas agora se encontram reunidas as condições financeiras por parte da Câmara para atribuição do dito valor".